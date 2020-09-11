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Denizli'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.09.2020 18:39 | Son Güncelleme

Denizli'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de AK Parti Gençlik Kolları, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyesi bir grup, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Denizli Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Siyasi Hukuk İşleri Başkanı İzzet Altunbaş, grup adına yaptığı açıklamada, imam hatip liselerinin ülkedeki genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu, Türkiye'de gün geçtikçe halkın yoğun ilgisini ve beğenisini kazandığını belirtti.

İmam hatip liselerinde fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili derslerin modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulduğuna işaret eden Altunbaş, şunları söyledi:

"İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarında bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler.

Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Bizler AK Parti Denizli Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz."

İmam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış ve çirkin algı ile her daim mücadele edeceklerini vurgulayan Altunbaş, "Yine bilinmesini isteriz ki imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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