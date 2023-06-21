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Denizli'de eşini bıçaklayıp boğarak öldüren sanık hakim karşısında

21.06.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayıp boğarak öldürdüğünü itiraf eden tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Sinan U. ile 17 ve 21 yaşındaki çocukları ve avukatlar hazır bulundu.

Gözaltına alındığında cinayeti itiraf eden sanık, mahkemedeki ifadesinde eşi Ummahan Zerrin U'nun başka biriyle gönül ilişkisi olduğunu öğrenince sinirlenerek kendisini kaybettiğini, cinnet getirerek karısını bıçakla yaraladığını, ardından eşarp ve elleriyle boğazını sıktığını anlattı.

Sanık, olaydan bir gün önce eşiyle avukata giderek boşanma süreciyle ilgili bilgi aldıklarını da kaydetti.

Bu sırada sanığın kızı, babasına "katil" diye bağırması üzerine salondan çıkartıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç. de maktulle aynı iş yerinde çalıştıklarını, aralarında 5 yıldır gönül ilişkisi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanık Sinan U'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde Sinan U, eşi Ummahan Zerrin U'yu bıçaklayıp daha sonra eşarp ve elleriyle boğarak öldürmüş, polis ekiplerince evde gözaltına alınmış, suçunu itiraf etmişti.

Ön otopside delici ve kesici alet yaralarının öldürücü nitelikte olmadığı, kaburga kırıklarına bağlı iç kanama ile boğma kaynaklı solunum yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiği tespit edilmiş, sanık hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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