Denizli'de eski karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kimlik kontrolünün ardından savunma yapan sanık Katıtaş, diyaliz hastası eski eşi Naime Ceylan'ı (36) tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde karnından bıçakla öldürmesinden dolayı pişman olduğunu söyledi.

Maktulün avukatı Özlem Özkök ise sanık Katıtaş'ın polis merkezinde verdiği ifadelerden cinayeti itiraf ettiğini belirterek, "Karakolda olayı anlattığı halde işlemiş olduğu suçun cezasını hafifletmek için eşinin başka erkeklerle görüştü yolunda beyanda bulunup haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğini, kabul edilmemesi gerektiğini." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

- Olay

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta böbrek hastası Naime Ceylan'ın (36) tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde eski eşi Ali Rıza Katıtaş tarafından karnından bıçakla yaralanmış ve Ceylan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

