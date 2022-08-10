Denizli'de eski kız arkadaşını darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darbettiği iddia edilen zanlı, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Z.T. (35) kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eski erkek arkadaşı B.B. (40) hakkında geçen ay suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.B. Hacıkaplanlar Mahallesi'nde gördüğü eski kız arkadaşı Z.T'yi darbederek kaçtı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan ve bir parmağının kırıldığı öğrenilen Z.T, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

