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Denizli’de eşzamanlı gıda denetimi yapılıyor

25.08.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli il genelinde, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, toplu tüketim yapılan yerlerde denetimlerini artırarak ve uygun olmayan işletme ile ürünlere idari yaptırım uygulamaya başladı.

Denizli’de eşzamanlı gıda denetimi yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamaları ve talimatları istikametinde 21 Ağustos ile 8 Eylül 2023 tarihleri arasında 81 İlde eş zamanlı denetim yapılması yönelik karar alındı. Özellikle havaların sıcak olmasıyla birlikte oluşabilen gıda kaynaklı salgın ya da vaka olayları ile karşılaşmamak ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak için toplu tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verildi. Bu çerçevede Denizli’de faaliyet gösteren 12 bin 271 adet gıda işletmesinde yıl boyunca yapılan rutin denetimlere ilave olarak; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve Gıda ve Yem Şube Müdürü Şehla Akpınar’ın katılımları ile lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yerleri başta olmak üzere gıda işletmelerinde de eş zamanlı denetimlere başlandı.

Denizli İl Müdürü Şakir Çınar, il genelinde 21 Ağustos - 8 Eylül 2023 tarihleri arasında toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin il ve ilçe müdürlüklerinde görevli uzman kontrol görevlileri ile aralıksız devam edeceğini belirtti. Yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yasal işlemler uygulanacağını duyurdu.

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