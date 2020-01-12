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  4. Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden fazla vatandaşa ulaştı

Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden fazla vatandaşa ulaştı

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, geçtiğimiz yıl 16 binden fazla vatandaşa 226 bin kez ziyaret etti.Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, geçtiğimiz yıl 16 binden fazla vatandaşa 226 bin kez ziyaret etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 2019 yılında, 6 bin 29 kişiye evde bakım, 7 bin 893 kişiye de evde sağlık ve 2 bin 333 kişiye de hasta nakil hizmeti vererek ihtiyaç sahibi 16 bin 255 vatandaşın imdadına koştu. Vatandaşları belirli aralıklarla rutin olarak ziyaret eden ekipler, 16 binin üzerindeki vatandaşı 226 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu.

“Denizli’mizde kimse sahipsiz değil”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin sadece kent merkezinde değil, 19 ilçe ve 622 mahallede canla başla hizmet verdiğini söyledi. Zolan, "Biz ‘Denizli’mizde kimse sahipsiz kalmayacak’ dedik. Şükürler olsun ki sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Ekiplerimiz Denizli’mizin tamamında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyor. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için her zaman hazırız. ‘Denizli’de kimse ben sahipsiz kaldım’ demesin. Nerede muhtaç insanımız varsa bizlere bildirin. Bizim isteğimiz Denizli’de yaşayan herkes mutlu olsun. Denizli’de kimse acı çekmeden ihtiyacını karşılasın, sahipsiz, kapısı çalınmayan, evine gidilmeyen kimse kalmasın, gece aç yatan tek bir vatandaşımız bile olmasın. Bu hizmetlerimiz artarak sürecek. Çalışan arkadaşlarıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Tek bir telefonla ‘Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti’ yanınızda
Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 60 araç ve 187 personeliyle Denizlililere hizmet veriyor. 0 (258) 377 20 12 numaralı telefon ile başvuru yapılan merkezde ayrıca hasta vatandaşların acil durumları dışındaki sağlık problemleri için Büyükşehir Belediyesinin sağlık ekipleri tarafından koruyucu ve iyileştirici tedavi hizmetleri de ücretsiz olarak veriliyor.

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