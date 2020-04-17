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Denizli'de evde kalan öğrenciler balkonları süsleyerek 23 Nisan'a hazırlanıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Denizli'de evde kalan öğrenciler balkonları süsleyerek 23 Nisan'a hazırlanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda oturan çocuklar, apartman sakinlerinden sınıf öğretmeni Fatmana Sarıoğlu öncülüğünde, ailelerinin de yardımıyla Atatürk'ün armağanı 23 Nisan için hazırlık yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime evlerinde devam eden çocuklar, evlerinin balkonlarını Atatürk posteri, Türk bayrağı, balon ve rengarenk yaptıkları pankartlarla süsledi.

En üst balkona büyük boy Atatürk posteri ile Türk bayrağı asan öğrenciler, etrafını süsledikleri büyük bez kumaşlara "100. yıl, 23 Nisan bayramınız kutlu olsun" yazarak balkonlara yerleştirdi.

Sınıf öğretmeni Fatmana Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin açılışı ve egemenliğin Türk halkına ait olduğunun ilan edilmesinin 100. yılında örnek olmak için bir hafta öncesinden böyle bir proje başlattıklarını belirtti.

- "Çocuklara bu heyecanı yaşatmak bizim en büyük görevimiz"

Apartmandaki çocukların da heyecanıyla hep beraber bunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıoğlu, şöyle konuştu:

"Her ne kadar çocuklarımızdan uzak olsak da eğitimimiz devam ediyor. Öğrencilerime de bu projeden bahsettim. Onlar da çok heyecanlandılar. Bu çalışmayı yapmak, çocuklara bu heyecanı yaşatmak bizim en büyük görevimiz, diye düşünüyorum. Bu çalışmayı da bu yüzden başlattık zaten. Böyle bir güzellik ortaya çıktı."

İlkokul öğrencisi Mehmet Çınar Cerit, 23 Nisan'ı okulunda kutlayamadığı için üzüntülü olduğunu belirterek, "İnşallah her şey düzelecek. Lütfen evinizde kalın, herkes sağlıklı kalsın." dedi.

Öğrencilerden Eymen Güneş de, ezberlediği 23 Nisan şiirini okuyarak bayram coşkusunu yaşamaya hazır olduğunu kaydetti.

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Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Derman Eczanesi
Pamukkale
Evren Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
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