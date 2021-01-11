YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

11.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli’de, FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi.

Denizli’de, FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Ankesörlü telefon ile arandığı tespit edilen askeri okulda ilişiği kesilen 2 şahıs, ihraç edilen 2 askeri personel, polis kolejinden 1 şüpheli ve halen görevde olan infaz ve koruma baş memuru olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ terör örgütüne yönelik hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı. Toplamda 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:17
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:32

Denizli Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Denizli’de son bir haftada 74 kişi tutuklandı

Denizli’de son bir haftada 74 kişi tutuklandı

Kumar oynarken yakalanan 46 kişiye 61 bin 456 TL idari para cezası

Kumar oynarken yakalanan 46 kişiye 61 bin 456 TL idari para cezası

Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Pandemi kurallarına uymayan 90 kişiye 81 bin 600 lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 90 kişiye 81 bin 600 lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 90 kişiye 81 bin 600 lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 90 kişiye 81 bin 600 lira ceza

Zehir taciri uyuşturucuyu pantolonunun fermuarına gizledi

Zehir taciri uyuşturucuyu pantolonunun fermuarına gizledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.