Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli’de, FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Ankesörlü telefon ile arandığı tespit edilen askeri okulda ilişiği kesilen 2 şahıs, ihraç edilen 2 askeri personel, polis kolejinden 1 şüpheli ve halen görevde olan infaz ve koruma baş memuru olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ terör örgütüne yönelik hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı. Toplamda 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

