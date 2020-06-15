YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Denizli'de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.06.2020 16:41 | Son Güncelleme

Denizli'de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Denizli Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:34
Öğle
13:09
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Evren Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.