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Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.12.2020 18:41 | Son Güncelleme

Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Operasyonda, sabit ve ankesörlü hatlardan arandıkları, örgütün toplantılarına katıldıkları iddia edilen 8 şüpheli ile kapatılan Bank Asya'ya FETÖ'ye destek amacıyla para yatırdığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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