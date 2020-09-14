Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 12'si serbest kaldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen hükümlü dışındakiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerden 12'si, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen hükümlü ise cezaevine gönderildi.