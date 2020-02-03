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Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 15 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Operasyon Tutuklama

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