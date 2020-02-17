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Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.02.2020 18:11 | Son Güncelleme

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Operasyon Terör

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