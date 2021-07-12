Denizli'de FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan iki firari hükümlü yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyesi oldukları ve örgütün sözde eğitim yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla aranan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz