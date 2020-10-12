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Denizli’de FETÖ/PDY üyesi eski askeri öğrenci yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.10.2020 16:46 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son bir hafta içerisinde il genelinde FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik yaptığı operasyon neticesinde 1 eski askeri öğrenci yakalanarak adli makamlara sevk edildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5 ile 11 Ekim 2020 tarihleri arasında il geneli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Denizli’de FETÖ/PDY üyesi eski askeri öğrenci yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son bir hafta içerisinde il genelinde FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik yaptığı operasyon neticesinde 1 eski askeri öğrenci yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5 ile 11 Ekim 2020 tarihleri arasında il geneli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında ankesörlü, sabit hatlar ve büfe ardışık arandıkları tespit edilen 1 eski askeri öğrenci yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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