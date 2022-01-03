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Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

03.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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