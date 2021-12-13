Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 zanlı yakalandı.



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