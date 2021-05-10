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Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı

10.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezaları bulunan B.C. ve D.E'nin saklandıkları adresi belirledi.

Örgüte ait hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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