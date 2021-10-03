Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada hapis cezası kesinleşen A.Ö'nün, Serinhisar ilçesindeki evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan A.Ö, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

A.Ö'nün, geçmişte örgüte ait okullarda öğretmenlik ve örgütte "Denizli ablalığı" yaptığı, ByLock kullandığı öne sürüldü.



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