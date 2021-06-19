Denizli'de firari hükümlü, saklandığı kiraz bahçesinde yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde hakkında yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir yıl önce cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlü, kiraz bahçesinde saklanırken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl önce cezaevinden firar ettiği belirlenen A.Y'nin (19) ilçedeki bir kiraz bahçesinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Hükümlü, düzenlenen operasyonla kiraz bahçesinde yakalandı. A.Y. işlemin ardından cezaevine gönderildi.
A.Y. hakkında Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'da karıştığı hırsızlık ve yağma suçlarından 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz