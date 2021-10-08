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Denizli'de gazinodaki silahlı baskınla ilgili bir kişi daha tutuklandı

08.10.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaya ilişkin tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde 9 Ağustos'ta bir gazinoda 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yakalanan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silahlı saldırının ardından kaçan ve olayının sorumlusu olduğu belirlenen M.M'nin (39) Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi’ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği ve av tüfeği ile iki sahte kimliğin de ele geçirildiği operasyonda M.M. ve A.C, gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M, "kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Bekilli'de 9 Ağustos gecesi M.M. (36) ile arkadaşları, eğlence mekanında pompalı tüfeklerle çevreye ateş etmiş, 3 kişiyi yaralamıştı.

İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü soruşturmada silahlı saldırı olayına karıştığı öne sürülen zanlılardan S.Ö. (29), S.Ş. (20), T.B. (24), Z.G. (28) ve Z.K (39) tutuklanmış, kaçan M.M'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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