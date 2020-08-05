YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor

Denizli’de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Denizli’de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtilirken yaklaşık 1 hektarlık alanında yandığı öğrenildi.
Yangın, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi’ne yakın ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda sarp bölgede gece saatlerinde başladığı belirtilen yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve 3 helikopter ile müdahalenin devam ettiği belirtildi. İddialara göre, yaklaşık 1 hektarlık alanın yandığı ve arazinin sarp ve ulaşılması zor bir alanda olması nedeniyle ekipler, ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Sırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştuSırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Denizli Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
06:04
Öğle
13:15
İkindi
17:03
Akşam
20:16
Yatsı
21:44

Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Toker Eczanesi
Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Kınıklı Eczanesi
Pamukkale
Üçgen Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.