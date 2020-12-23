YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza

Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.12.2020 22:35 | Son Güncelleme

Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek gecekonduda kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye 78 bin 800 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Sevindik Mahallesi'ndeki bir gecekonduda kumar oynandığı bilgisini aldı.

Adrese baskın düzenleyen polis, evin arka penceresini kırarak kaçmaya çalışan 3 kişi ile içerdeki 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Evde yapılan aramada iki odada birer kumar masası, 5 deste iskambil kağıdı, 50 pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıt ele geçirildi.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 18 kişiye toplam 78 bin 800 lira ceza kesti.

Zabıta ekiplerince ev mühürlendi, ev sahibi olduğu belirtilen S.Z. hakkında kumar oynamaya ortam sağlamaktan adli işlem yapıldı.

Öte yandan pencereden kaçmaya çalışan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Efe Eczanesi
Merkezefendi
Ege Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.