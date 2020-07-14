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Denizli’de geçen ay 2 bin 337 konut satıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Haziran 2020 verileri göre, Denizli’de geçen ay 2 konut 337 satıldı.Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Denizli’de geçen ay 2 bin 337 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Haziran 2020 verileri göre, Denizli’de geçen ay 2 konut 337 satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Denizli ilinde konut satışları yüzde 258,4 arttı.
Denizli’de konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 258,4 oranında artarak 2 bin 337 oldu. Bu satışların 670’i ilk satış, 1 667’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2’lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar arttı
Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1191,8 oranında artış göstererek bin 421 oldu. Bin 421 ipotekli satışın 425’i ilk satış, 996’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 101 bin 504 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 53,4 olurken, bu oran Denizli ili için yüzde 60,8 olarak gerçekleşti.

Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,0 oranında artış göstererek 916 oldu. Bu satışların 245’i ilk satış, 671’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 88 bin 508 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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Merkezefendi
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Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
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