Denizli’de geçen yıl 6 bin 705 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini yayımladı. 2019 yılında Denizli’de ölenlerin sayısı 6 bin 705 kişi oldu.

TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; 2019 yılında Denizli’de ölenlerin sayısı 6 bin 705 kişi oldu. Ölen kişilerin %52,8’i (3 bin 543 kişi) erkek ve %47,2’si (3 bin 162 kişi) kadındır. Türkiye’de yaşamını yitirenlerin sayısı ise 435 bin 941 kişinin %54,6’sını (238 bin 044 kişi) erkekler, %45,4’ünü (197 bin 897 kişi) kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı binde 6,5

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı Aydın’da 2019 yılında binde 6,5 oldu. Türkiye genelinde ise, kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu. Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van izledi. Denizli ise Samsun ve Erzincan ile birlikte kaba ölüm hızının en yüksek olduğu 35. il oldu.