Denizli'de genç kızın başına beton parçası düşmesi kameraya yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir genç kızın inşaattan beton parçası düşmesi sonucu başından yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Topraklık Mahallesi'ndeki Halk Caddesi'nde 10 Mayıs'ta kaldırımda yürüyen E.D'nin (18) başına, önünden geçtiği inşaattan beton parçası düştü.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, başına beton parçası düşen E.D'nin yere eğilmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.​​​​​​​



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