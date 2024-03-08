Denizli’de ‘Glütensiz Market’ projesi

Doğan’ın projeleri arasında olan glütensiz marketin en kısa sürede ilçeye kazandırılması bekleniyor.

Halkın her kesimine yönelik birbirinden farklı ve önemli projeleri hayata geçiren ve geçirecek olan Şeniz Doğan, yine önemli bir projeye imza atacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 60+1 Proje Tanıtımı ve Bilgilendirme Programı’ında projelerini açıklayan Doğan, Glutensiz Market projesini hayata geçireceklerini söyledi. Glutensiz Market, ilçede sağlıklı yaşam ve özel beslenme ihtiyaçları konusunda önemli bir merkez olacak. Merkez ile özellikle çölyak hastası olan kişilerin güvenle alışveriş yapabilmesi ve özel beslenme ihtiyaçlarına uygun ürünleri kolayca bulabilmesi hedefleniyor.

Şeniz Doğan, bu projenin hem Merkezefendi’de hem de Denizli’deki çölyak hastalarının, gluten alerjisi olan ve gluten içeren gıdalardan kaçınan bireylerin yaşam kalitesini artırmak istediklerini belirterek, “Çölyak hastalarına özel satış yerimizde, glutensiz ürünleri geniş bir yelpazede sunarak özel beslenme ihtiyaçlarına uygun bir alışveriş deneyimi sağlıyoruz. Bu mağazadaki ürünler, ilgili dernekler ve kadınlarımız tarafından güvenli üretim ve hijyen standartlarına uygun hazırlanacak. Çölyak hastalarına özel bilgilendirici etiketler ve ürün açıklamaları ile alışveriş yapmayı kolaylaştıracağız” şeklinde konuştu.



