YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de ‘Glütensiz Market’ projesi

Denizli’de ‘Glütensiz Market’ projesi

İHA İHA
08.03.2024 13:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, çölyak hastalarının, glüten alerjisi olan bireylerin ve glüten içeren gıdaları tüketmeyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bir çalışma hazırlıyor.

Denizli’de ‘Glütensiz Market’ projesi

Doğan’ın projeleri arasında olan glütensiz marketin en kısa sürede ilçeye kazandırılması bekleniyor.

Halkın her kesimine yönelik birbirinden farklı ve önemli projeleri hayata geçiren ve geçirecek olan Şeniz Doğan, yine önemli bir projeye imza atacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 60+1 Proje Tanıtımı ve Bilgilendirme Programı’ında projelerini açıklayan Doğan, Glutensiz Market projesini hayata geçireceklerini söyledi. Glutensiz Market, ilçede sağlıklı yaşam ve özel beslenme ihtiyaçları konusunda önemli bir merkez olacak. Merkez ile özellikle çölyak hastası olan kişilerin güvenle alışveriş yapabilmesi ve özel beslenme ihtiyaçlarına uygun ürünleri kolayca bulabilmesi hedefleniyor.

Şeniz Doğan, bu projenin hem Merkezefendi’de hem de Denizli’deki çölyak hastalarının, gluten alerjisi olan ve gluten içeren gıdalardan kaçınan bireylerin yaşam kalitesini artırmak istediklerini belirterek, “Çölyak hastalarına özel satış yerimizde, glutensiz ürünleri geniş bir yelpazede sunarak özel beslenme ihtiyaçlarına uygun bir alışveriş deneyimi sağlıyoruz. Bu mağazadaki ürünler, ilgili dernekler ve kadınlarımız tarafından güvenli üretim ve hijyen standartlarına uygun hazırlanacak. Çölyak hastalarına özel bilgilendirici etiketler ve ürün açıklamaları ile alışveriş yapmayı kolaylaştıracağız” şeklinde konuştu.

Denizli’de ‘Glütensiz Market’ projesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli OSB 8 Mart’ta kadın çalışanlarını unutmadıDenizli OSB 8 Mart’ta kadın çalışanlarını unutmadı
AB desteği ile Sıcak Hava Balon pilotu yetiştirilecekAB desteği ile Sıcak Hava Balon pilotu yetiştirilecek
Depremde 51 kişinin öldüğü binanın firari sanık kardeşleri hakkında Interpol kararıDepremde 51 kişinin öldüğü binanın firari sanık kardeşleri hakkında Interpol kararı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:18
Öğle
13:19
İkindi
16:36
Akşam
19:11
Yatsı
20:26

Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Koçak eczanesi
Pamukkale
Süleyman tort eczanesi
Merkezefendi
Alpler eczanesi
Pamukkale
Ezgi eczanesi
Merkezefendi
Soylu eczanesi
Pamukkale
Saglik eczanesi
Bekilli
Yeni kaftan eczanesi
Honaz
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.