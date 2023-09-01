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Denizli’de gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat

01.09.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli ve çevresinde yarın etkili olması beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

Denizli’de gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli bölgelerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiği açıklandı. Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Gök gürültülü yağışın, 2 Eylül Cumartesi günü 13.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

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Denizli Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
13:09
İkindi
16:48
Akşam
19:42
Yatsı
21:01

Denizli Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Tugay eczanesi
Pamukkale
Neva eczanesi
Pamukkale
Hürriyet eczanesi
Pamukkale
Semih eczanesi
Merkezefendi
Kristal eczanesi
Acipayam
Saglam eczanesi
Tavas
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