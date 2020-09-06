YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı

Denizli'de görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Kadının çaldığı paraları çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı.

Bir ay önce evlenen R.B. (30) ile eşi H.B. (28), balayını yazlık bir evde geçirdi.

Akraba ziyareti için bir süreliğine buradan ayrılan çift, döndüklerinde düğünde takılan para ve altınların yerinde olmadığını fark etti.

Yaklaşık 200 bin lira değerindeki para ve altınların çalındığını belirten çift, jandarmaya başvurdu.

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada eve anahtarla girildiğini, yedek anahtarın gelinin ağabeyinin eşi Y.S. de (38) olduğunu belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Y.S'nin ifadesinde eşinin kardeşinin kendisini sürekli dışladığını, "hırsından" çaldığı paraları çamaşır makinesinde yıkadığını, altınları ise sakladığını söylediği öğrenildi.

Ekipler bulunan para ve altınları, yeni evlenen çifte teslim etti.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmazBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Şair Haydar Ergülen, Küçükçekmece kütüphanelerine konuk oldu
Şair Haydar Ergülen, Küçükçekmece kütüphanelerine konuk oldu
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor

Denizli Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
13:07
İkindi
16:43
Akşam
19:33
Yatsı
20:51

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
90 yaşındaki yaşlı adam 10 gündür kayıp
90 yaşındaki yaşlı adam 10 gündür kayıp
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.