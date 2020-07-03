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Denizli’de hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde, hafif ticari ile traktörün çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.Kaza, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’de hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde, hafif ticari ile traktörün çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı istikamette seyir halinde olan M.E.S. idaresindeki 20 BJP 30 plakalı Hyundai marka hafif ticari araç ile T.İ. yönetimindeki 20 P 0331 plakalı TürkFiat marka traktör ile çiftlik kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktöre bağlı olan römork devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü M.E.S. ve T.İ., yolcu konumunda bulunan V.K., S.M.E. ve H.D. isimli vatandaşlar yaralı olarak kurtulurken toplamda 5 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Öte yandan, her iki araçta maddi hasar oluşurken, kazada can kaybı yaşanmadı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Denizli’de hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

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