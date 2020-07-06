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Denizli’de hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Acıpayam ilçesi Apa Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Acıpayam ilçesi Apa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur ilinden Denizli istikametine seyir halinde olan Peugeot markalı 20 VE 006 plakalı hafif ticari otomobil, 35 YGZ 33 plakalı Türk Fiat markalı traktör ile çarpıştı. Sürücüleri belirlenemeyen kazada araçlarda bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hafif ticari araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri meydana gelen trafik kazasında Cahit S., Gülsüm S., ve aynı isimli Gülsüm S., ile Hasan K. ve Rukiye S. yaralı olarak kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, her iki araçta maddi hasar oluşurken, kazada can kaybı yaşanmadı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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