YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de Hafızlık, Kur’an kursları muafiyeti ile ilgili kararlar açıklandı

Denizli’de Hafızlık, Kur’an kursları muafiyeti ile ilgili kararlar açıklandı

13.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli’de Hafızlık, Kur’an kursları muafiyeti ile ilgili kararlar açıklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığından korona virüs tedbirleri hususunda toplanarak 5 No’lu yeni kararı açıkladı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığından korona virüs tedbirleri hususunda toplanarak 5 No’lu yeni kararı açıkladı. Yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasıyla hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15 Şubat 2021 Pazartesi’den itibaren eğitimin başlayacağı ve belirli kurallar çerçevesinde kısıtlamalar muaf tutulacağı açıklandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 01 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması kararlaştırılması ile bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığının 10 Şubat 2021 tarihli yazısında hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtildiği açıklandı.

Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında belirli şartlarda kısıtlamalardan muaf tutulacak
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar ise şöyle: “İçişleri Bakanlığının 12 Şubat 2021 tarihli ve “Hafızlık Kur’an Kursları Muafiyeti” konulu yazısına istinaden, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci, kursiyer, öğretici ve çalışanların durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma, ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci, kursiyer, öğretici, çalışanlarından 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş ve benzeri kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir”.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 13 Şubat Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:49
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:47
Yatsı
20:03

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Cumartesi

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Derman Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Diğer Haberler

Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi 15 yaşında

Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi 15 yaşında

14 Şubat’ta çiftlere online konser

14 Şubat’ta çiftlere online konser

Hırsız sevgililerin suç ortağı yakalandı

Hırsız sevgililerin suç ortağı yakalandı

Denizlili evsiz çiftin nikahını İstanbul Valiliği kıyıp, evlerini kurdu

Denizlili evsiz çiftin nikahını İstanbul Valiliği kıyıp, evlerini kurdu

Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin logosu belli oldu

Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin logosu belli oldu

Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi itfaiye kurtardı

Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi itfaiye kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.