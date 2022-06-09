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Denizli'de hastanenin acil servisinde 2 doktora saldıran kişi gözaltına alındı

09.06.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de hastanenin acil servisinde 2 doktora saldıran kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görev başındaki 2 doktora saldırdığı belirtilen zanlı gözaltına alındı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 9 Haziran saat 19.30 sıralarında bir hastanın Kale Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan 2 doktora fiili ve sözlü saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada,"Kale Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde C.K. isimli bir vatandaş tedavisi sırasında sağlık çalışanlarına saldırmış ve verilen beyaz kod üzerine İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekibimiz ivedi şekilde hastaneye intikal etmiştir. Hastane acil servisinde çalışan 2 doktorlara tehdit, hakaret ve fiziksel saldırıda bulunan, psikolojik tedavi gören C.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Fiziksel şiddete maruz kalan hekimimiz Tavas Devlet Hastanesinden darp raporu almıştır. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler derhal başlatılmıştır. Saldırıya uğrayan doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. " ifadelerine yer verildi.

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