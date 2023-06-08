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Denizli'de heyelan yaşanan mahallede, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi

08.06.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle heyelan oluşan mahallede, tedirginlik yaşayan vatandaşlar yetkililerden yardım talep etti.

Denizli'de heyelan yaşanan mahallede, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi

Geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak sırasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları 265 Sokak'taki iki evin bahçesine zarar verdi.

Kayaların düşmesi sonucu evinin bahçesindeki kümes ve müştemilat yıkılan Azize Kurşun, daha büyük bir heyelandan endişe ettiklerini söyledi.

Kurşun, "Evlerimizin içinde rahatça dolaşamıyoruz. Yukarıdaki ev yıkılırsa direkt bu evin içine girecek. Yetkililerden önlem alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçesi zarar gören ve evinin balkonuna toprak dolan Serpil Abalı ise şunları kaydetti:

"Can kaybımız yok şükür ama maddi hasar çok. Yağmur nedeniyle göçüyor. Duvarın tamamı üstümüze yıkılacak diye korkuyorum, sabaha kadar uyuyamadım."

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi, evlerin bahçelerine düşen kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

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