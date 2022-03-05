Denizli'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz ve Pamukkale ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, kent genelinde çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Kocabaş Mahallesi’nde çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda M.Ç. (30), S.D. (41), M.A. (20), U.B. (22), M.D. (41), İ.E. (36) ve K.E. (25) yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, adreslerde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen çeşitli eşyalar ile 3 tavus kuşu, sahiplerine teslim edildi.
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