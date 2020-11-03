Denizli’de hizmet destanları devam ediyor

Denizli’de alt yapısını tamamen yeniledikleri Beyağaç ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yerinde inceledi. Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyacı varsa gidermeye devam ediyoruz. Beyağaç’taki hizmet destanı devam ediyor. Denizlimiz her şeyin en güzelini hak ediyor" dedi. Denizli’nin büyükşehir olması ile birlikte 19 ilçe ve 616 mahalleye hizmet etmeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile birlikte ilçelerde de asfalt çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda alt yapısını tamamen yeniledikleri Beyağaç ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Beyağaç ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan’a Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, AK Parti Beyağaç İlçe Başkanı Mustafa Tekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Osman Zolan, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi.

Başkan Zolan, muhtarlar ile bir araya geldi

Alt yapı çalışmaları Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından tamamlanan Beyağaç ilçe merkezindeki üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Beyağaç Belediye Başkanı Akçay ve AK Parti Beyağaç İlçe Başkanı Tekin ile bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Zolan daha sonra Beyağaç merkez ile ilçeye bağlı mahallerde görev yapan muhtarla ile bir araya gelerek, istek ve önerileri dinledi.

“Torunlarımızın torunlarının kullanacağı bir altyapı yatırımı yaptık”

Başkan Zolan, Denizli’nin güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini belirtti. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Torunlarımızın torunlarının kullanacağı bir altyapı yatırımı yaptık. Zor ve maliyetli bir yatırım. İlçemizde baştan aşağı içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştirdik. Ayrıca 1000 metreküplük içme suyu deposu da inşa ederek hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Altyapı meşakkatli bir iştir. Beyağaçlı hemşehrilerimiz sabrettiler, bize güvendiler ve destek verdiler. Gösterdikleri sabır ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.