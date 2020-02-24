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Denizli’de Hocalı Soykırımı 28. yıl dönümünde anılacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.02.2020 12:37 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımı’nın yıl dönümünde anma programı düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımı’nın yıl dönümünde anma programı düzenleyecek. Anma programı 26 Şubat Çarşamba günü Azerbaycan-Karabağ Parkı’nda Hocalı Soykırımı Anıtı önünde yapılacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992 yılında 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı’nın 28. yıl dönümünde de anma töreni düzenlenecek. Karahasanlı Mahallesi Ali Marım Bulvarı’ndaki Azerbaycan-Karabağ Parkı’nda bulunan Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenecek. "26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı’nı Unutmadık" adlı anma program 26 Şubat 2020 Çarşamba günü sabah saat 09.30’da yapılacak. Hocalı şehitleri anısına konulacak çelengin ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okunacak. Program Sedat Serdaroğlu’nun İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nde vereceği Hocalı Soykırımı Konferansı ile devam edecek.

“Hocalı’yı unutmadık, unutturmayacağız”
Başkan Zolan, Azerbaycan ile Türkiye’nin 2 devlet tek millet olduğuna dikkati çekerek, "28 yıl önce Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı’da maruz kaldıkları soykırımın acısını derinden hissediyoruz. Hocalı’da sadece Azerbaycanlı kardeşlerimiz değil, insanlık da canice katledilmiştir. Hocalı’yı unutmadık, unutturmayacağız. Hocalı Soykırımı’nın unutulmaması ve Azerbaycanlı şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz anma programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.

Hocalı Soykırımı
26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı’ya Ermeniler tarafından, düzenlenen saldırıda, 106’sı kadın, 83’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere, toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Gece karanlığında yapılan katliam, 26 Şubat’tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu olarak katledildiği, işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle geçti.

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Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Nur Eczanesi
Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
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