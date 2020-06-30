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Denizli’de ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.06.2020 16:53 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Denizli’de ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de 2020 Mayıs ayında ihracat yüzde 49,7 ithalat ise yüzde 23,1 azaldı.
TÜİK 2020 Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Denizli’de ihracat geçen yılın mayıs ayına oranla yüzde 49,7 azalarak 148 milyon 353 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 23,1 azalma göstererek 107 milyon 756 bin dolar oldu. Bu kapsamda Denizli yurt genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 11’inci il olurken ithalatta 14’üncü sırada yer aldı. İhracatta en yüksek pay ise imalat sanayi sektöründe oldu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 93,52 ile 141 milyon 893 bin dolar olurken ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,63 ile 3 milyon 900 bin dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan madencilik, taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,66 ile 2 milyon 461 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayi sektöründe
Denizli’de ithalat sektöründe en yüksek payı yine imalat sanayi sektörü alarak yüzde 95,65 ile 103 milyon 489 bin dolar oldu. İthalatta tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 3,51 ile 3 milyon 778 bin dolar olurken üçüncü sırada su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü yer alarak payı yüzde 0,44 ile 473 bin dolar oldu.
En fazla ihracat ve ithalat yapılan ülkeler Almanya ile Rusya Federasyonu oldu
Denizli’den, 2020 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat 17 milyon 330 bin dolar olarak gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla 11 milyon 9 bin dolar ile Birleşik Krallık ve 10 milyon 401 bin dolar ile ABD izledi. 2020 yılı Mayıs ayında en fazla ithalat ise Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 19 milyon 281 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 16 milyon 394 bin dolar ile Kazakistan ve 9 milyon 656 bin dolar ile Özbekistan izledi.

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