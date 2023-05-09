YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de iki gencin tüfekle öldürülerek kuyuya atılmasına ilişkin iddianame hazırlandı

Denizli'de iki gencin tüfekle öldürülerek kuyuya atılmasına ilişkin iddianame hazırlandı

09.05.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki gencin tüfekle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin hazırlanan iddianamede sanıklardan biri hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ikisine ikişer kez müebbet hapis cezası istendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Haziran 2022'de 19 yaşındaki Hasan Akköse ile 17 yaşındaki İsmail Yalçın'ın tüfekle öldürülüp kuyuya atılması olayına ilişkin iddianame hazırlandı.

Sanık ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede iki gencin öldürülüp cesetlerinin yok edilme girişimine ilişkin sanıkların telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi aracılığıyla tespit edildiği belirtildi.

Sanıklardan Mustafa A'nın (34) ölenlerden Hakan Akköse ile aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğunu, kendisine küfür ve hakaret içeren ifadeler kullandığını söylediği kaydedildi.

Olay günü kendisine ders vermek amacıyla arkadaşları vasıtasıyla Akköse ile Yalçın'ı Karahasan Çayırı'na çağırdığını, çıkan kavgada İsmail Yalçın'ın kendisine bıçak savurduğunu, Hasan Akköse'nin de belindeki tabancayı doğrulttuğunu öne süren Mustafa A'nın, tüfekle ateş ederek Yalçın ve Akköse'yi öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

KIZ ARKADAŞINI ARAMIŞ

Tanıklardan S.Y. ise olay gecesi ölenlerden erkek arkadaşı Hasan Akköse'nin kendisini aradığını, "sakın kapatma" dediğini, ardından da "Mustafa A." diye bağırarak kendisinden polisi aramasını istediğini söylediği iddianamede belirtildi.

Diğer sanıkların anlatımlarında ise sanığın suça sürüklenen iki çocuk ve diğer sanıklar Mehmet G. ile Ali İhsan Y. aracılığıyla Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tuzağa düşürdüğünü ve av tüfeğiyle onları öldürdüğü kaydedildi.

Sanıkların cesetleri kuyuya attıkları, daha sonra taşla doldurdukları ve cesetleri yakmaya çalıştıkları da belirtildi.

İddianamede Mustafa A. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında da "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Suça sürüklenen iki çocuk hakkındaki dosya ise ayrıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği de iddianamede kaydedildi.

İddianame, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

OLAY

Acıpayam ilçesinde İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınları 9 Haziran akşamı kayıp ihbarında bulunmuştu.

Hayatlarını kaybeden Yalçın ve Akköse'nin kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiği tespit edilmiş, aramalar bu bölgede yoğunlaşmıştı. Maktullerin görüştüğü kişilerden 9'u gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden M.A. cinayeti itiraf etmişti. Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi mevkisindeki su kuyusuna atıldığı belirlenmişti. Cesetler geçen yıl 15 Haziran'da kuyudan çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanmıştı. İki şüpheli daha sonra serbest bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak Üniversitesi kalitesini tescillediUşak Üniversitesi kalitesini tescilledi
Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldüAntalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Batman’da 50 yıllık caminin minaresi kontrollü yıkıldıBatman’da 50 yıllık caminin minaresi kontrollü yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Serinhisar iddianame kuyu

Denizli Namaz Vakitleri 9 Mayıs Salı

İmsak
04:18
Sabah
05:53
Öğle
13:05
İkindi
16:54
Akşam
20:07
Yatsı
21:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Salı

Göveçlik eczanesi
Merkezefendi
Kasikçi eczanesi
Pamukkale
Emek eczanesi
Pamukkale
Çomut eczanesi
Merkezefendi
Yeni kaftan eczanesi
Honaz
Sedef eczanesi
Serinhisar
Bozkurt eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.