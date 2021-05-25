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Denizli'de iki orman mühendisi tarafından keşfedilen Denizli sümbülü, literatüre kazandırıldı

25.05.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de iki orman mühendisi tarafından keşfedilen Denizli sümbülü, literatüre kazandırıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde iki orman mühendisi tarafından 8 yıl önce 1800 metre yükseklikte fotoğraflanan ve "Denizli sümbülü" ismi verilen bitkinin, yeni bir tür olduğu tespit edildi.

İlçede görevli orman mühendisleri Zeki Doğmaz ve Rasim Çetiner, 2013'te 1800 rakımda farklı bir bitki türü tespit edip fotoğrafladı.

Ege Üniversitesinden (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, yaptığı çalışmalar sonunda bitkinin yeni ve endemik bir tür olduğunu belirledi.

Bitkiyi, yabancı bir bilimsel dergide yayımladığı makaleyle "Denizli sümbülü/chionodoxa salbacus Yıldırım" ismiyle bilim dünyasına tanıtan Yıldırım, hem laboratuvarda hem de bitkinin bulunduğu yerde inceleme yaptıklarını ve bitkinin bilinen hiçbir karyıldızı (chionodoxa) türüne uymadığı sonucuna vardıklarını bildirdi.

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