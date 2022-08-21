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Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

21.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Çokgezen'in (28) kullandığı 64 LC 647 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 20 BL 615 plakalı otomobil Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çokgezen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü M.K. ile aynı otomobildeki A.Ç, Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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