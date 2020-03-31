YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de ilk bağış Zolan ailesinden

Denizli’de ilk bağış Zolan ailesinden

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Denizli’den ilk destek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan’dan geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Denizli’den ilk destek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan’dan geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası’na ilk andan itibaren Türkiye’nin her bölgesinden destek yağmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanyayı açıklamasından kısa bir süre sonra Denizli’den ilk destek ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan geldi. Başkan Zolan, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na ben de 6 aylık maaşım ve eşim Berrin Hanım da 6 aylık emekli maaşı ile katılıyoruz. El ele gönül gönüle vererek birlikte başaracağız inşallah... #BizBizeYeteriz #BizBizeYeterizTürkiyem" mesajını paylaştı.

"Denizli’nin gururusunuz"
Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan’ın 6 aylık maaşlarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladığını açıklaması sosyal medya hesaplarından da binlerce beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar Başkan Zolan ve eşinin yaptığı bağışı büyük takdirle karşılarken, "Denizli’nin gururusunuz" şeklinde yapılan yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Zolan’dan kampanyaya davet
Başkan Zolan, koronavirüsten dolayı Türkiye’nin ve tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyanın Türk milletinin birlik ve beraberliğinin de sonuçlarını ortaya koyacağını söyledi. Bu süreçte, ihtiyaç sahibi vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyanın çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, Türk milletinin birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu zor günleri aşacağını vurguladı. Başkan Osman Zolan, sözlerine şöyle devam etti: "İşadamlarımızı ve tüm hayırseverlerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Ben hayırsever Denizlimizin kampanyanın içinde en güçlü şekilde yer alacağına inanıyorum. Çünkü biz bize yeteriz ve biz birlikte Türkiye’yiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, hayırlarımızı kabul eylesin" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün! 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün!
PARTNER Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı! Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Denizli Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
13:13
İkindi
16:45
Akşam
19:32
Yatsı
20:49

Denizli Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Dağdelen Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Toker Eczanesi
Merkezefendi
Turan Eczanesi
Merkezefendi
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Merve Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Bağ evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan genç, hastanede yaşamını yitirdi

Bağ evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan genç, hastanede yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.