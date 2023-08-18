Denizli’de ilk uygulanan yöntem sayesinde sağlığına kavuştu

Denizli’de ikamet eden P.O. (49), genital organ sarkması şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi’nde gitti. Burada Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr Murat Gökhan Kinaş’a muayene olan hasta, karından delikler açılarak yapılan laparoskopi yerine, vajen yolundan özel bir alet kullanılarak ve karından hiçbir kesi yapmadan yapılan laparoskopi (Vnotes) tedavisiyle sağlığına kavuştu. Başarılı operasyon sonrasında, hasta P.O.’nun sağlığına kavuşmasıyla birlikte açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr Murat Gökhan Kinaş, “Kadın hastalıklarında operasyon gerektiren durumlarda yaklaşımlar karın ve vajinal olmak üzere ikiye ayrılır, karından yapılan ameliyatlarda açık ve kapalı olmak üzere iki yöntem kullanılır. Dünyada tıp artık hastanın dokusuna daha az zarar verecek yöntemlere doğru yönelmiştir. O yüzden kapalı yapılan ameliyatlar açık ameliyatlara göre daha avantajlıdır. Aynı şekilde vajinal yapılan ameliyatlarda hastanın dokusuna daha az zarar veren bir yöntemdir. Fakat bazı operasyon gerektiren durumlarda vajinal yaklaşımlar mümkün olmamaktaydı. Dünyada ve Türkiye’de beli başlı merkezlerde uygulamaya başlanan Denizli Devlet Hastanesi’nde de ilk kez uyguladığımız vNOTES yöntemiyle vajinal yoldan kapalı yöntemle ameliyatları gerçekleştirebileceğiz” dedi.

“HASTALARIN KARNINDA HİÇBİR İZ YOK”

vNOTES yöntemini pek çok jinekolojik ameliyatta uygulanabildiğini aktaran Op. Dr. Murat Gökhan Kinaş; “Rahim alma, rahim sarkması, tüp alma, tüp bağlama, dış gebelik, yumurtalık kisti gibi rahatsızlıklarda vNOTES yöntemini uygulayabiliyoruz. Yöntemin avantajlarına değinecek olursak, vNOTES yönteminde karından değil, vajinadan laparoskopi yapılarak jinekolojik ameliyatlar gerçekleştirilir. Vajinal cerrahilere göre daha kolay şekilde yumurtalık ve tüplere ulaşılabilir. Kapalı yöntem cerrahi konforlu bir tedavidir. Ancak vNOTES tekniğini uyguladığımızda hastalar çok daha hızlı ayağa kalmaktadır. Hastalar çok daha az ağrı duyar ve hatta birçoğuna ameliyattan sonra ağrı kesici bile vermek gerekrmez. Hastalar günlük yaşamlarına çok daha kısa sürede geri dönebilir. Hastaların ameliyat sonrası memnuniyet oranları çok daha yüksektir. Hastaların karnında hiçbir iz yoktur, böylece laparoskopiye göre daha iyi kozmetik sonuçlar sunmaktadır” dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta P.O. da duygularını, “Ameliyat olmadan önce çok korkuyordum. Doktorum beni motive etti. Elleri sihirliydi galiba. Ameliyattan sonra hiç ağrı duymadım. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde anlattı.



