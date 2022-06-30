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Denizli'de inşaattaki merdiven boşluğuna düşen işçi öldü

30.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de inşaattaki merdiven boşluğuna düşen işçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaatı süren binada merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Cankurtaran Mahallesi Alparslan Caddesi'nde iki katlı müstakil evin inşaatında çalışan Abdullah Komkeser (59), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.

Ağır yaralanan Komkeser, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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