YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de iş yerinde kumar oynayanlara 44 bin 550 lira ceza kesildi

Denizli'de iş yerinde kumar oynayanlara 44 bin 550 lira ceza kesildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

Denizli'de iş yerinde kumar oynayanlara 44 bin 550 lira ceza kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir iş yerinde kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye toplam 44 bin 550 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir iş yerine yapılan baskında kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 1125'er liradan toplam 24 bin 750 lira ceza kesildi.

Bu kişilere sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle de 19 bin 800 lira cezai işlem uygulanmasıyla kesilen toplam ceza miktarı 44 bin 550 lira oldu.

Öte yandan kent genelinde 9-15 Kasım haftasında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında 190 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle 171 bin 292 lira cezai işlem uygulandığı da bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 16 Kasım Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:53
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:18

Denizli Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Pazartesi

Bayramoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Özcel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.