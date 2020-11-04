Denizli’de iş yerleri saat 22.00’de kapatılacak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında, karar doğrultusundan bulunan işletmeler saat 22.00’de kapanması konusunda yeni karar aldı. Alınan kararlar gereği işyerlerinde 10 günlük sürede ağırlıklı denetimler yapılacağı belirtildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanlığı talimatı, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda yeni kararlar aldı. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde, park, bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda İlçe Kaymakamlıkları tarafından planlama yapılarak önümüzdeki 10 günlük süreçte konu ile ilgili denetimlere ağırlık verileceği belirtildi.

İş yerleri saat 22.00’de kapatılacak

Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme, içme yerleri kahvehane, berber, düğün salonları, halı sahalar, İnternet kafeler, lunaparklar, konser salonları, hamam, kaplıca ve sauna gibi yerler saat 22.00’de kapanacağı açıklandı.