YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarına 600 kilogram mama bıraktı

Denizli'de jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarına 600 kilogram mama bıraktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.01.2021 18:22 | Son Güncelleme

Denizli'de jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarına 600 kilogram mama bıraktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını mamayla besledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında rutin görevlerinin yanında sokak hayvanları için de seferber oldu.

Ekipler, 19 ilçede bulunan sokak hayvanları için belirlenen noktalara 600 kilogram kuru mama bıraktı. Bunun yanında sokak hayvanlarını elleriyle besleyen jandarma personeli hazırlanan kaplara da su bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları için mama bırakma uygulamasını sürdüreceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:26

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.