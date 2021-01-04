Denizli'de jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarına 600 kilogram mama bıraktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını mamayla besledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında rutin görevlerinin yanında sokak hayvanları için de seferber oldu.

Ekipler, 19 ilçede bulunan sokak hayvanları için belirlenen noktalara 600 kilogram kuru mama bıraktı. Bunun yanında sokak hayvanlarını elleriyle besleyen jandarma personeli hazırlanan kaplara da su bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları için mama bırakma uygulamasını sürdüreceği belirtildi.

