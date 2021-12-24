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Denizli’de kaçak içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

24.12.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de kaçak içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 450 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak içki üretildiği belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Depo, iş yeri ve ikametlerdeki aramalarda 450 litre kaçak içki, 600 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

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