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Denizli’de kaçakçılar polisten kaçamadı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli’de kaçakçılar polisten kaçamadı

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs ile 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan başka bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Ezgi Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
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