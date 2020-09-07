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Denizli’de kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan toplam 3 şüpheli şahısı yakalayıp haklarında adli işlem yaptı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik ve 5809 Sayılı Haberleşme Kanununa Muhalefet Olmak suçlarından aranan toplam 3 şüpheli şahıs yakalanıp, haklarında adli işlem yapıldı.Öte yandan, yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.

Denizli’de kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan toplam 3 şüpheli şahısı yakalayıp haklarında adli işlem yaptı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik ve 5809 Sayılı Haberleşme Kanununa Muhalefet Olmak suçlarından aranan toplam 3 şüpheli şahıs yakalanıp, haklarında adli işlem yapıldı.
Öte yandan, yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.

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